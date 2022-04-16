新冠患者轉運工作存不足　將建數碼化平台

上海周六（16日）舉行新冠疫情防控新聞發布會，指出正在醫院治療的重症患者有13人，大部分均為長者，都有嚴重的基礎疾病、高齡等高風險因素，且未接種疫苗。會上承認，當地轉運工作存在不足，如候車時間長、入住方艙慢等，將努力改進。當地將建立轉運數碼化平台系統，在轉運車輛推廣「轉運碼」，在方艙醫院推廣「方艙碼」。

上海市疫情防控工作轉運專班負責人丁波表示，對於將一些校舍改成集中隔離點的問題，目前國內外在遇到突發事件時，學校是非常重要的應急場所，理解家長的擔憂，會努力做好消毒殺菌工作。上海市商務委副主任劉敏則提到，疫情以來網購難的問題突出，主因是很多外賣速遞員被封控在小區，一些大倉因防疫要求而暫時關閉，當局正努力打通結點，幫助電商平台提高運力。

劉敏表示，目前已有42個上海市電商平台非涉疫大倉恢復營業，開業率達95.5%，另有779個非涉疫前置倉恢復營業，外賣速遞員在崗人數逾1.8萬人，每天的配送單量達180萬單左右。截至周五（15日）上海有1,011家重點超市賣場、非涉疫門店開業，上崗員工數量較前期增長37%，各超市賣場不斷擴大供給，提升集採集配效率。