內地昨增逾2.3萬宗本土新冠　上海首現死亡病例

國家衞健委周一（18日）通報，內地前一日新增23,362宗本土新冠病例，分別為2,723宗確診和20,639宗無症狀感染。其中22,248宗本土新冠病例來自上海，當地新增3名患者死亡，是上海本輪疫情中首次出現死亡病例，至今內地累計4,641人因染疫死亡。

上海新增本土病例包括2,417宗確診和19,831宗無症狀感染者，853人為早前無症狀感染者轉確診，1,409宗確診和19,425例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。死者的年齡介乎89歲至91歲，分別患有冠心病和高血壓。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例3宗，均在閉環管控中發現。

英媒引述2名知情人士稱，上海市官方已定周三（20日）前實現本輪疫情社會面清零，即不在隔離區以外傳播的目標。上海市委書記李強周日（17日）到金山區和奉賢區視察時也表示，兩地連日來新增陽性感染人數持續下降，有望率先實現社會面清零目標。