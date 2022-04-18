鄭州游泳池天花板倒塌　3死9傷

河南省鄭州市金水區一間酒店的游泳池周一（18日）早上發生天花板局部倒塌嚴重事故，多名泳客被困，部分人穿着泳衣狼狽地自行脫困。救援人員至同日下午完成搜救，救出12人，其中3人死亡，9人受輕傷。

事發位於東風路附近的五洲大酒店溫泉游泳館，網傳是近深水區位置天花坍塌，該部分的泳池水深達1.9米，一旦遇事故相信泳客難以逃生。現場情況可見，天花局部倒塌，石屎墜落泳池，有鋼筋外露及垂吊在半空，泳池水變成泥黃色污水。

應急部門接報後派出大批消防員及救護人員到場搜救，市委、市政府及警方等相關部門人士到場指揮。事出突然，泳池最初有多名泳客被困，部分人由消防員救出，部分人則自行走出廢墟。從高空拍攝的情況可見泳池天花大面積坍塌，其餘結構完整。目前3名經營者已被警方控制，事故原因仍待調查。

內媒指出，涉事游泳館關聯公司是鄭州五洲大酒店俱樂部有限公司，該公司成立於2002年8月，由鄭州同樂企業集團有限公司及其他個人共同持股。鄭州同樂企業集團有限公司曾因被列入經營異常名錄屆滿3年仍未履行相關義務，被河南省市場監督管理局列入嚴重違法失信企業名單。相關公司未回應事件。