市民收連花清瘟多於糧食　官媒力推惹質疑

上海市新冠肺炎疫情持續，封城影響糧食運輸，惟市內司機上周六（16日）透露，至少三分之一運輸人力用於派發連花清瘟藥物，更有居民稱獲派的藥物多於糧食。輿論指連花清瘟只對治療新冠有效，上海市不斷向未染疫居民派發該藥令人費解，質疑政府與藥物生產商以嶺藥業有利益輸送。

事件追溯至本月6日，以嶺藥業總部所在地、河北省石家莊市的地方官媒發布新聞指，《世衞組織認可中醫藥治療新冠療效 連花清瘟防治獲得可靠依據》。一名微博知名博主上周日（10日）質疑文章寫法誇大，指實際情況是中方專家向世衞介紹中藥可緩解新冠患者病徵，研究所使用中藥為連花清瘟。博主揭發相關論文由以嶺藥業資助進行，引起討論。

直至上周六，一名司機指連花清瘟佔用上海市運輸能力，獲知名醫療服務平台轉載。平台指出連花清瘟只具治療效果，不能預防新冠，並認為有人誇大藥效，連花清瘟已被過度使用。同時網民起底發現，大量非醫藥領域知名博主近期陸續發文支持連花清瘟，部分博主更承認被藥廠收買宣傳。

根據內地最新《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，國家衞健委推薦新冠輕症、普通徵狀病人服用連花清瘟治療；惟未提及該藥預防新冠效果。不過官媒曾刊登文章指《新冠預防用連花清瘟降低陽性感染率76％》、《暴露環境下的時空伴隨者，新冠預防可用連花清瘟》。另河北省已把連花清瘟納入預防新冠的治療方案。