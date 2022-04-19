男大生畢業回鄉種藍莓　助全村賺千萬人民幣

雲南省紅河州一名95後男子，大學畢業後回到家鄉種藍莓卻遭當地村民非議，同時擔心他會把田地種壞。惟男子一直堅持理想，並與另外3名95後共同管理400畝的藍莓基地，附近300餘戶村民收入也隨之增多，年增收能達1,000多萬元人民幣（約1,231萬港元）。

內媒周一（18日）報道，周雲中畢業於雲南農業大學，2018年加入加入佳沃紅河州蒙自藍莓種植基地，他表示由於自己從農村長大，故對該片土地有極深厚的感情。周就讀大學專業時，便立志以後要應用自己學成的知識及技能回饋家鄉。周受訪時指其生產的藍莓是通過無土栽培，並利用機制椰糠、光照膜溫室及自動化水肥監測等技術，為藍莓提供最佳的生長條件，以達致口感和品質統一，產量是傳統大田種植的3至4倍。

據京東生鮮數據顯示，雲南藍莓受歡迎程度最高，平均每銷售10顆藍莓中有7顆是來自雲南。過去3年，京東藍莓銷售復合增長率逾200%，其中一次銷售活動中，藍莓一日售出上萬張單。周指為能帶領鄉親們致富感到自豪，過往反對的村民們亦對其表示支持及認同。