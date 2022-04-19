婦人割雙眼皮險致殘　法院裁定美容診所擔責

內地女子方女士早前在北京一家私人美容診所，進行了雙眼皮修復、去眼袋等手術後，出現雙眼不對稱、視力下降、畏光等問題。其後方女士聯同另外6名有相同遭遇的受害人一同對該醫美診所提出起訴，法院經2次審理，裁定醫美診所存在欺詐行為，判分別對各人獲賠29萬多元至80萬多元人民幣（約36萬至100萬港元）不等。

方女士表示，她以「雙眼皮修復」上網搜尋，點進排名第一、二位的一家美容診所連結。方女士花了79,800元（約10萬港元）進行手術後，卻無法睜開眼睛，連在屋內也需拉上窗簾。經第三方醫院檢查，方女士眼角膜發炎。後來方女士與醫美診所溝通，對方替其眼部進行了2次修復，但問題始終沒解決。

連同方女士在內的7名受害人後來組在一起維權，將該名為來美安的診所告上法庭，要求賠償3倍手術費。2020年12月，北京市朝陽區人民法院對案件進行審理，認定來美安診所在診療的過程中存在溝通和風險告知不充分等醫療過錯行為，並造成4名原告被鑑定為9級傷殘。法院一審認定，該診所對這些損傷後果需承擔相應的醫療責任。

診所其後提出上訴，北京市第三中級人民法院於去年12月二審認定，該診所為7名當事人提供醫療美容服務時存在欺詐，一審判決並無不當，但將3件案中診所的賠償責任比例下調。