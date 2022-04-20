前員工控訴裁員粗暴　百度：她平靜離職

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，北京市的百度前女員工小霞（化名）日前控訴被單方面辭退，公司更派多名保安強迫她收拾物品。百度公司內部人員周一（18日）指事主說法不完全屬實，包括保安是應事主要求協助收拾，且小霞當天是平靜地離開公司。

小霞聲稱今年一月中旬，直屬上司曾私下透露由於業務終止，部門幾名員工需選擇調職或協商離職。小霞當時希望有年終獎、股票和年假等賠償，惟人事部門指目前未有年終獎實際計劃，拒絕要求。小霞因不接受人事部門說法，一直協商至清明節前，當時仍未被公司告知離職死線。

事主續指到上周三（13日），百度單方面解除勞動合約，並以工作年資加一的薪金金額補償，但小霞的員工內部持股股票及12天年假卻未納入賠償範圍。此外，百度更拒絕為其繳納4月份社會保障公司份額，影響小霞落戶北京。結果，小霞被請離公司後在街上崩潰大叫，情況被拍片放上網，配文稱「百度裁員，出動十多名保安打包物品，連人帶貨扔在路邊」。

百度方面否認網傳說法，並提供當天閉路電視顯示，小霞在座位收拾物品時，有3名保安在一旁守候，其中一人其後協助拖拽紙箱。隨後，小霞手持手機進入升降機，4名保安跟上，最終一同離開公司大廈，再走到園區門口。另就解約賠償等問題，百度指小霞要求不斷加碼，包括要求更高額薪金補償、晉升獎勵、年終獎等，導致勞資一共協商3次，仍未有結果。

不過，百度工作人員拒絕回應單方面辭退小霞前，是否有提早預告，又承認尚未為事主4月份社會保障公司份額。工作人員稱將會與公司反映，爭取解決。