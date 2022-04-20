全省分區分行業復工復產　解封不解防

吉林某汽車零件公司技術人員調試設備。

吉林省周三（20日）召開的新冠疫情記者會稱，該省正在穩步恢復正常生產生活秩序，復工復產、復商復市、復飛復航等工作正有序推進。該省下一步將優化「三區」動態調整機制，細化社會面和社區管控措施，在確保疫情防控安全到位前提下推進社會面穩步開放，做到解封不解防、防疫常態化。

在長春市，周二（19日）繼續開展「核酸+抗原」篩查，加強重點場所排查整治，對6類重點人群和復工復產人員持續做好跟蹤監測，嚴格規範隔離管控，嚴防出現交叉感染和疫情外溢。吉林市周二至周三繼續開展社會面區域檢測篩查，加快方艙醫院休艙合併工作。白城市自周二起解除當前靜態管控措施，轉為靜態管理。

會上又稱，該省將加強省市兩級疫情防控訊息對接和數據共享，進一步提高防疫工作效率，充分發揮「無疫小區」示範作用，推廣延伸創建「無疫校園」、「無疫企業」、「無疫村屯」，盡早實現「無疫城市」目標。該省實行分區域、分行業、分類型梯度推進復工復產、復商復市，有序推進新建項目開工、在建項目復工；同時加強返鄉農民閉環管理，抓好春耕生產，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。