東航客機偏離巡航高度墜毀　兩黑盒仍在修復

東方航空MU5735客機上月21日在廣西梧州墜毀，造成機上132人悉數罹難。調查人員周三（20日）通報完成初步調查報告，交代目前得到的訊息。其中機組人員與維修放行人員均符合資質要求，事前機體檢修亦符合規定期限；機上無危險品，其他機體設備未見異常。兩個黑盒由於嚴重受損，數據修復與分析工作仍在進行中。

報告指，飛機在事發當日下午1時16分由雲南省昆明長水機場起飛，11分鐘後升至巡航高度8,900米，約一小時後進入廣州管制區，到下午2時20分廣州區域雷達出現「偏離指令高度」警告，飛機脫離巡航高度，管制員呼叫機組但沒有回音。雷達在下午2時21分40秒最後一次記錄到飛機訊息，當時飛機標準氣壓高度為3,380米，地速每小時1,010公里，航向為117度。

事故現場位於梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一個東南至西北走向的山谷中，現場可見面積約45平方米、深2.7米的積水坑，判定為主撞擊點，約12公里外發現右翼尖小翼後緣。所有殘骸從現場收集後，統一轉運到專用倉庫清理識別，按照飛機實際尺寸位置對應擺放，便於後續檢查分析。技術調查組將依據相關程序繼續深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、必要的實驗驗證等工作，查明事故原因。