立院審議「國務機要費」除罪化　藍綠立委爆衝突

台灣的立法院財政委員會周四（21日）初審攸關國務機要費除罪化的《會計法》修正草案，國民黨質疑民進黨此舉是為因國務機要費案被控貪污的台灣的陳水扁前總統脫罪。藍綠立委在主席台上推擠並爆發肢體衝突，財委會召委沈發惠快速宣布通過初審並散會。

民進黨立法院黨團成員周三（20日）晚上，已在立院財委會大門前排隊守夜，爭取周四開門時能率先進入，搶下主席台讓議事順利進行。但國民黨立法院黨團成員周四清晨陸續抵達，雙方爭執並互相推撞，國民黨立委質疑現在疫情嚴峻，為何要在此時排審這個爭議法案。財委會一開門，雙方一擁而上，期間有人摔倒在地，沈發惠成功搶佔主席台。

國民黨團一開始提出散會動議被否決，民進黨立委則提出暫停答詢與討論的臨時動議，經表決通過。在國民黨立委撒假鈔和假禮券抗議下，財委會通過《會計法》第99條之1條文修正草案，全案保留送交院會處理，此前須經由黨團協商，過程僅歷時15分鐘。該修正案是針對2006年12月31日之前，解除各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任，不追究其行政及民事責任，涉刑事責任者亦不處罰。