多黨促通訊傳播委員會主管辭職　為華視誤報負責

針對華視周三（20日）新聞字幕出現誤報的事件，台灣各政黨周四（21日）紛紛將問責的槍頭指向主管機關通訊傳播委員會（NCC）。國民黨和民眾黨均認為，NCC主委陳耀祥在中天新聞台被撤牌照後，一路護航華視佔用其空出頻道，故應為這次事件辭職。民進黨有立委指出，由於華視資金主要來自政府，即使對其裁罰，也恐怕只是全民埋單。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，華視作為公共媒體出現如此重大錯誤，不但公司董事長、總經理要下台，文化部長李永得也要公開道歉。該黨文傳會副主委黃子哲則認為，陳耀祥也應辭職。民眾黨周四也表示，陳耀祥在華視上架過程中一路護航，如今華視犯下如此低級錯誤，當初掛保證的陳應負連帶責任。

身為前媒體人的民進黨立委林楚茵周五稱，持有華視逾八成股份的公共電視文化事業基金會（簡稱公視基金會），其創立基金來自主管機關文化部編列預算，就算NCC最重可對華視罰款200萬元新台幣（約54.5萬港元），但「左手罰右手，根本不痛不癢」。有台媒指出，華視這次出錯可歸咎於公共媒體的結構性問題，因藍綠營惡鬥造成審查委員會無法召開，至今仍無法選出足額董事舉行董事會，並產生新的營運團隊，因而無法大刀闊斧地改革及監督。