東航空難後續調查　料聚焦機組人員及殘骸分析

東方航空MU5735客機上月21日在廣西梧州墜毀，機上132人罹難，初步調查報告周三（20日）出爐。內媒周四（21日）引述專家解讀內容，指出初步報告往往不涉及事故原因的推測分析和結論意見；又認為後續調查或聚焦在機組人員和殘骸分析上，黑盒數據將是調查難點。

北京航空航天大學航空專家王亞男表示，民航事故調查一般持續時間很長，在一個月內給出的初步報告都是已經確認的事實，考慮到調查的嚴肅性，想要對事故原因作出分析推測還為時尚早。以文件報告形式確認過去的事實，表明每個訊息背後都有一個確認過程，以便下一步深入調查，如飛機的放行簽派、天氣、無線電通訊和管制指揮沒有異常，後續調查很大程度上便可排除這些原因。

王亞男提到，初步調查報告對機組人員的情況說明不多，後續調查料會集中在他們身上，如履歷和社會關係等；另一方面則是殘骸分析，下一步要從已找到的殘骸中看看有沒有故障迹象，並根據殘骸推導是技術問題抑或機組人員環境的問題等。王亞男又指，民航部門一直未公布黑盒修復和還原的進展，可能是因恢復工作比較艱難，建議今後在黑盒設置激活裝置，及時把資料傳送到雲端。