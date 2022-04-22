黑河市首宗涉惡犯罪13被告　全數改判無罪

內媒周三（20日）報道，黑龍江黑河市2018年有13人被指涉惡犯罪，分別判囚20年至1年8個月不等，是該市展開掃黑除惡專項鬥爭以來，首宗判刑的惡勢力犯罪團夥案件。所有被告多次提出上訴，到近日全部人均獲判無罪，除身處外地的案件主被告及其兄長，其餘11人都提出國家賠償申請。

案情指，梁明為當地建築工程公司的法定代表，2018年向一間地產開發商追討工程款項，他與其餘被告被指針對該開發商，作出包括非法拘禁罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、敲詐勒索罪等犯罪行為，同年5日起13人陸續被捕，當中有6人為梁明的親屬。案件經一審裁定他們罪成，均被判囚及罰款接近2,000萬人民幣（約2,400萬港元）。

被告不服上訴，黑河市中級法院2019年判決指案件「部分事實不清，證據不足」發還重審，惟他們經多次審訊仍拒絕接受判刑。最終到去年12月，法院以公開開庭方式審理案件，認為案中涉及的罪名有的事實不清，更有的不構成犯罪，而所有被告均辯解其行為的理據，今年1月宣判他們無罪，同時駁回起訴方的訴訟請求。

梁明周二（19日）向內媒表示，自己與兄弟因新冠疫情困於外地，尚未申請國家賠償，他指該開發商至今仍未償還工程欠款及農民民工資，自己亦背負許多外債。