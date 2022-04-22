內地增18502宗本土新冠　11人染疫亡

國家衞健委周五（22日）通報稱，內地前一日新增18,502宗本土新冠病例，分別2,119宗確診和16,383宗無症狀感染。其中上海新增17,629宗本土新症最多，另多11人染疫亡。該市周五開始抗疫攻堅九大行動，包括全員檢測、消毒和疫情調查等，爭取社會面清零。

上海市衞健委通報稱，新增1,931宗確診和15,698宗無症狀感染。本土死亡病例平均年齡84.2歲，最大年齡94歲，患者均合併有嚴重的多臟器基礎疾病，且病情危重，包括冠心病、心功能不全、肝硬化終末期、腦梗和尿毒症等。患者入院後，病情進展迅速，經搶救無效死亡，直接死因為基礎疾病所致。

上海九大抗疫行動包括採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施，做到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」。該市目前採取分區分級檢測推進模式，封控區每日開展核酸篩查，管控區「3天抗原+2天核酸」的方式，防範區「4天抗原+1天核酸篩查」。