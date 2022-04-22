多艘新艦公開入列　赴東海南海實戰演練

周六（23日）是解放軍海軍成立73周年，軍方近日公布影片顯示，最新3艘055型萬噸級驅逐艦已正式入列，包括鞍山號、無錫號和延安號，更赴南海等區域參與演練。海軍周五（22日）發布首部航母主題宣傳片，有專家認為片尾「彩蛋」暗示第三艘航母將臨。

內媒周四（21日）報道，繼055型萬噸級驅逐艦南昌號、拉薩號和大連號後，舷號103的鞍山號和舷號104的無錫號亦公開入列。海軍某艦艇訓練中心近日組織多艘驅逐艦組成編隊，進行夜間主炮對海、副炮對空、艦機聯合搜救等實戰化訓練，鞍山艦和無錫艦偕拉薩艦參演，旨在全訓和考核中快速形成戰鬥力。延安號近日亦在南海演訓。外界預計，另外兩艘新艦遵義號和咸陽號，將於今年和明年入列。

此外，解放軍東部戰區海軍驅逐艦支隊寧波、紹興和太原號等多艘艦艇組成編隊，赴東海開展多科目實戰化訓練，檢驗部隊綜合作戰和快速反應能力，這是052D型驅逐艦紹興號首度出現在官方報道的實戰演訓。而在逾6分鐘長的海軍宣傳片《深藍！深藍！》中，介紹了中國航母建造歷史等情況，包括2012年服役的遼寧號和2019年服役的首艘國產航母山東號。