美歐高層對話促陸勿援俄　反對破壞台海現狀

美國副國務卿舍曼周二至周五（19至22日）率團到比利時布魯塞爾，參加美國-歐盟中國問題對話第3次高級別會議及美國-歐盟印太問題磋商會議。美歐雙方周五發表聯合聲明，支持和平解決兩岸問題，反對任何破壞台海現狀的行為；又警告中國大陸勿助俄羅斯繞過制裁，或支援侵烏行動。

舍曼與歐盟對外事務部秘書長聖尼諾（Stefano Sannino）舉行雙邊會議，討論俄烏戰事與其他全球議題，另談及印太、台海等地區局勢。二人提到近日就俄侵烏問題與陸方接觸，強調會繼續敦促大陸不要破壞對俄制裁措施，否則會影響與歐美的關係，同時關注陸方涉不斷操縱有關俄烏戰事的假訊息。舍曼警告大陸若為俄提供實質支援，將受到制裁，同時承諾協助印度不再依賴俄武器。

美歐聲明中強調，台海和平與穩定對該區以至全球安全與繁榮非常重要，關注並反對大陸利用經濟脅迫手段，在兩岸議題上逼其他國家就範，呼籲國際社會加強合作應對。聲明又譴責大陸在新疆大範圍監控，大規模建設「教育營」及強迫勞動，並有系統地限制維吾爾人及其他少數民族的宗教自由。