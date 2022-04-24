警破跨境網上賭博案　涉款2億人民幣

內地展開打擊治理跨境賭博和淨網2022專項行動，重慶酉陽警方聯合兩江新區警方近日成功偵破一宗特大跨境網上賭博案，拘捕97人，凍結400多張銀行卡，扣押6輛涉案汽車、16部電腦及217部手機，涉案資金達2億元（人民幣，下同，約2.4億港元），該案已依法移送審查起訴。

內媒周日（24日）報道，酉陽警方去年2月發現一條涉跨境網絡賭博線索後，成立專案組偵辦，查到涉事團夥躲藏在酉陽縣龍潭鎮聯繫境外技術人員開發賭博網站及手機APP，通過微信、QQ等社交軟件推廣及邀約賭客，從事跨境網絡賭博違法犯罪活動，組織線下流動賭博。組織以內幕資料、成功經驗等名義引誘賭客以購買「六合彩」、「快三」等彩票方式在網上賭博，再修改後台數據，讓對方血本無歸。

酉陽和兩江新區警方掌握犯罪證據後，去年6月聯合啟動集中收網行動，分22個拘捕小組前往福建、廣東、浙江、山東等省市和重慶各區縣逮捕涉案人員。被捕人士中，46人為跨境賭博核心運營團夥，32人涉本地線下賭博，11人為資金結算團隊，8人為賭博推廣團夥，凍結資產3,000萬元（約3,621萬港元）。