高齡基礎疾病患者疫歿風險高　專家稱最大挑戰

上海新冠肺炎救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，上海本輪疫情雖然死亡個案佔比很低，但目前對病死率構成最大影響，是高齡和基礎疾病患者病故，這是當地救治目前面臨的最大挑戰。

內媒周一（25日）報道，上海從本月初以來每日新增最多約2.7萬宗感染，到目前逐漸降至2萬宗左右，病毒傳播的基本再生數有所下降。但張文宏指出，後續的社會面清零工作仍艱巨，其中上周六（23日）上海新增39宗死亡病例，死者平均年齡78.7歲，最大年齡98歲，均患有嚴重的多器官慢性疾病；在臨床救治時面對的重症患者，幾乎都合併嚴重的多臟器基礎疾病，且病情危重，死亡直接原因大多是基礎疾病導致。

張文宏稱，未來應建立更科學的救治體系，努力將Omicron變種病毒株的危害降到最低。下一階段應讓新冠定點醫院不僅救治疫情，更要救治感染新冠但基礎疾病更重的患者，給易受感染的人群提供與疫情前同質的專科治療。另一方面，要大幅提升前階段因擔心疫苗副作用而沒接種人群的接種率，張指出有大量證據顯示，這部分人群接種疫苗的不良反應率不高，但不接種帶來的重症和死亡風險卻極高。