孫小果案本僅一兩名檢察人員問責　後增至12人

雲南省昆明市黑社會組織首腦孫小果一案在內地持續受關注，他被執行死刑近兩年後，中共中央宣傳部舉行近日在新聞發布會上透露，雲南在此案中原本只對1至2名檢察人員問責，至後來最高檢黨組決定增加問責人數，最終分別處理了12人。

中共中央宣傳部上周五（22日）舉行「中國這十年」系列主題首場新聞發布會，除了介紹政法改革舉措與成效，亦提及孫小果案。孫小果此前一次次逃出法網，除了其母及繼父等涉案者，雲南省司法廳前巡視員羅正雲、省高院審判委員會前專職委員梁子安、省高院審判委員會前專職委員田波、省監獄管理局前副局長朱旭、省公安廳刑事偵查總隊前副總隊長楊勁松、昆明市中院刑二庭原副庭長陳超亦分別被判囚2至20年，雲南省人民檢察院黨組副書記、副檢察長許紹政等另外6人受到黨內警告及其他處分。

最高檢副檢察長、二級大檢察官楊春雷表示，最高檢黨組認為自己亦應監督履職，發生此大案檢察機關不可能沒有責任。他表示，檢察機關問責同時自查，專項治理慵懶散亂，並處理違規減刑、假釋、暫予監外執行的訴訟監督不力，檢察人員公正司法、規範司法意識不強等問題。他又指，最高檢去年3月起對2018年以來法院改判為無罪的246宗案件啟動追責，掛牌督辦22宗錯誤關押10年以上的案件，到去年10月底基本完成。