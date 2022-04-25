暴雨致上萬人受災 損失逾2000萬人民幣

四川省內江市上周六（23日）至周日（24日）出現雷雨天氣，個別地方更下起大暴雨。截至周一（25日）上午7時，此次強降雨共造成該省16,563人受災，直接經濟損失逾2,000萬元（人民幣，下同，約2,430萬港元）。

在內江市東興區高梁鎮，周日凌晨4時許因水位上漲危及低窪區域，有長者行動不便，需由社區組織居民協助轉移到安全區域。內江市氣象台指，自上周六晚上8時至周日上午8時，該市最大降雨出現在東興區高梁蔣家坪，雨量為173.9毫米。全市145個觀測站中，7個錄得降雨量逾100毫米，主要出現在東興區。

截至周日下午4時，東興區11個鎮街不同程度受災，其中田家鎮、高梁鎮和永福鎮災情較嚴重，涉及人口13,227人，緊急撤離1,225人，無人傷亡。東興區暴雨造成直接經濟損失約508萬元（約617萬港元），農作物受災約500公頃，另有17間房屋受損。截至周一上午7時，四川全省因災撤離群眾共1,400人，農作物受災面積逾1,138公頃，農作物絕收面積約210公頃，受損房屋共264間，其中59間損壞情況較嚴重。