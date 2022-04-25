內地近10年立法修法量增加　20多部涉國安

中共中央宣傳部周一（25日）舉行新聞發布會，介紹近年的立法工作。全國人大常委會法制工作委員會副主任許安標表示，黨十八大以來推出的新法數量和修法量，同比均有增加。會上提到，面對國家安全形勢嚴峻複雜，內地於上述期間制定修改了20多部與國安直接相關的法律。

許安標稱，黨自十八大以來，到上周閉幕的十三屆全國人大常委會第34次會議，全國人大及其常委會新制定法律68件，修法234件，通過有關法律問題和重大問題的決定99件，釋法9件，現行有效法律292件。與上一個10年比較，制定新法數量增加了三分之一，修法量更增加近兩倍，通過有關法律問題和重大問題的決定增加了1.5倍。

全國人大常委會法工委國家法室主任童衞東指出，2015年制定的《國家安全法》，明確了國安的領導體制，規定了政治、經濟、軍事、國土等各領域國安的任務和制度措施。全國人大還制定《反外國制裁法》，反擊個別國家的遏制打壓；制定《港區國安法》，健全香港特別行政區維護國安的法律制度和執行機制。他表示，這些法律築起維護國安的法律長城，守護社會安寧。全國人大常委會香港、澳門基本法委員會研究室主任楊兆業強調，未來會堅持和完善「一國兩制」制度體系。