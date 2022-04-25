西安前副市長強小安　受賄罪成判囚14年

陝西省西安市前副市長強小安（舊名強曉安）涉嫌受賄，去年由寶雞市人民檢察院向市中級人民法院提起公訴。內媒周一（25日）報道，寶雞市中級人民法院審理後，以受賄罪判處強小安有期徒刑14年，並罰款400萬元（人民幣，下同，約480萬港元），沒收違法所得。

陝西省高院近日對外發布去年度陝西法院十大審判執行案件，透露強小安受賄案的詳情。強小安2005年至2020年擔任西安市金融工作辦公室副主任，西安國際港務區管委會常務副主任，黨工委副書記、主任，西安市發展和改革委員會黨組書記、主任，西安市副市長等職務期間，利用職務便利為單位和個人在工程承攬、項目建設、立項審批等方面謀取利益，索取或收受他人財物共7,666.97萬元（約9,190萬港元）。

強小安在案件審理期間，當庭自願認罪認罰，積極退繳全部贓款，主動繳納罰款，在宣判後未有上訴。強小安於1964年4月出生，是西安人，有經濟學博士學歷。他於2017年4月起擔任西安市人民政府黨組成員、副市長，前年被免去副市長職務，同年7月受查，至去年1月被通報開除黨籍及公職。