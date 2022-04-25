北京今起停本地遊　部分區域升級管控

北京市朝陽區的本土疫情蔓延，部分區域周一（25日）提升管控措施。北京市文化和旅遊局同日宣布，因應疫情防控需要，已向各區級文旅部門、市文化執法總隊印發通知，即日起在全市範圍內暫停本市旅行社經營市民在京團隊旅遊業務，並要妥善做好旅行社對遊客的退團退費事宜。文化執法部門將赴各景區，開展該政策落實情況專項檢查。

朝陽區新冠疫情防控工作領導小組辦公室周一發布通知，對部分區域提升管控，涉及東二環以東、西大望路以西、華威南路和松榆南路以北、廣渠路以南合圍區域。相關區域內居民足不出區，小區居民嚴格落實掃碼、測溫、登記等措施，非必要不出小區。此外，相關區域內單位員工原則上居家辦公，福利機構和養老服務機構實行封閉管理，但基本生活必需的商店、醫院等場所正常營業。區域內民眾通過周一及周三（27日）的核酸檢測後解除臨時管控，但周五（29日）仍要再接受檢測。

北京疫下出現物資搶購潮，內媒周一從物美、盒馬、京東七鮮、美團買菜等企業平台獲悉，其北京民生商品備貨量已提高到日常2至3倍甚至更多。其中盒馬相關負責人表示，已鎖定山東、河北等多個直採基地增加供應量，民生商品和蔬菜的整體備貨量大大提高。京東七鮮則稱已啟動響應機制，並制訂多套預案保障供應鏈通暢。