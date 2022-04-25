省高院前副院長受賄　借610萬收息331萬人民幣

湖南省紀委監委周日（24日）通報8宗其查處的黨員幹部借貸收息受賄典型案例。其中湖南省高級法院前黨組成員、副院長李微，為私營企業在民事、刑事訴訟案件中謀取利益，透過借貸收息收受賄款，借出610萬元（人民幣，下同，約730萬港元），收二人「利息」331萬餘元（約396萬港元）。

李微被指在2012年至2013年，利用擔任省高級人民法院黨組成員、副院長的職務便利，為私營企業主周某、粟某在民事、刑事訴訟案件中謀取利益。李微於2013年至2014年以他人名義向二人借錢，借利息之名收受對方好處費，涉嫌受賄犯罪。此外，她亦存在其他嚴重違紀違法問題，去年11月被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

通報顯示，當地多名官員均用類似方式受賄。如長沙市政府前黨組成員、副市長李曉宏以本人和親屬名義，先後向私營企業主侯某借出165萬元（約197萬港元），並收受對方140萬元（約167萬港元）「投資回報」，受賄罪成，判囚10年半及罰款。其他案例還包括衡陽市政協前黨組書記、主席廖炎秋，婁底市政府前黨組成員、副市長、市公安局長王成良，邵陽市檢察院前黨組成員、政治部主任陳青雲，隆回縣政協前黨組書記、主席黃和健。