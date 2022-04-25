今增29宗本土新冠　多5地列為中風險

北京市疾控中心周一（25日）表示，周日（24日）下午4時至翌日下午4時，當地新增29宗本土新冠肺炎病例，其中20宗來自實施常態化檢酸檢測的朝陽區；朝陽區4個地方及房山區1個地方由即日起列為中風險地區。當局又指五一假期將至，人員流動增加傳播風險，呼籲民眾近期非必要不出京，倡導就地過節。

新增本土感染者均屬於確診病例，除了朝陽區外，其餘病例分布在房山區3宗、昌平區2宗、豐台區2宗、西城區及延慶區各1宗。其中7名感染者為學生，均住在朝陽區；他們已經轉至定點醫院，臨床分型均為輕型。當局表示，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，面臨境外輸入、京外輸入、五一假期人員流動增加等多重風險，防控壓力持續增大，強調要採取最果斷的措施，嚴防死守、以快制快。

與此同時，由於近14天累計報告多宗本土確診病例，市疾控中心評估後按照疫情風險分級標準，周一起把朝陽區垡頭街道垡頭西里社區、三間房鄉藝水芳園社區、南磨房鄉南新園社區、十八里店鄉周家莊中路19號院，以及房山區竇店鎮於莊村定為中風險地區。北京市現有1個高風險地區，位於朝陽區；以及6個中風險地區，其中5個在朝陽區、1個在房山區。全市其他地區為低風險地區。