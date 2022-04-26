促進學前教育　普惠性幼兒園及財政投入顯增

內地教育部周二（26日）舉行新聞發布會，指去年全國幼兒園數量較2011年增逾7成半，毛入園率亦在此期間增加約2成半，去年在園幼兒數已達4805.2萬，成功實現學前教育基本普及。全國新增的幼兒園多位於中西部和農村，學前教育區域及城鄉差距亦顯著縮窄。

經統計，去年全國普惠性幼兒園已佔總數逾8成，在園幼兒佔比達87.8%，普惠水準獲大幅提升，同時為大部分幼兒享受普惠性學前教育提供了有效保障；學前教育公共服務網絡亦在完善中，同年農村普惠性幼兒園的覆蓋率逾9成，惠及2萬多間幼兒園，新增普惠性學位416萬個，進一步擴大城鎮的普惠性資源。

據了解，近10年來幼兒園持續完善學前教育體系，推廣科學育兒的理念及方法以促進幼兒身心健康成長；同時，去年有1,095所高校開辦學前教育專業，解決師資短缺問題並着力投放資源提高教師質素。此外，中央財政在此期間為支持發展學前教育，累計已投入逾1,700億元人民幣（約2,042億港元），並持續完善資助制度以保障家庭經濟困難、孤兒及殘疾等兒童享有學前教育的權利。