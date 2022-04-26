婦賣三無扣肉遭舉報惹同情　打假人批扮可憐

重慶市婦人王朗因被指售賣「三無」自製扣肉遭疑為職業打假人的邵姓顧客索賠，王女遭遇惹網民一面倒同情，事件持續發酵多日。內媒周一（25日）報道，原來王女所謂的自家生意註冊資金上百萬元人民幣，此前亦試過被揭無標註生產日期，邵姓更揚言賠償是自己應得，就算變賣家當都不會撤訴，直指店家扮可憐博同情避責。

邵某從王女的網店購買價值4,499元（人民幣，下同，約5,459港元）的扣肉，但包裝無生產日期、質量合格證及生產廠房名稱，邵氏入稟法院要求王女退還貨款及賠償44,991元（約54,595港元）勝訴。內媒指，王女自2017年經營自家店舖，主要售賣自製流菜、扣肉等，去年7月有人訂購150份扣肉，並指之前買過覺得好吃才與工作單位一起團購。王女見訂單大又時間緊迫，於是做好後便簡單真空包裝發貨，又解釋包裝無貼食品安全標籤是因為訂製的未交付，若違規願意受罰，但對故意碰瓷及敲詐行為絕不妥協。

不少網民都一面倒同情王女，批評邵某不是一般消費者，有律師指透過購買數千元商品索賠數萬元，明顯有牟利意圖。邵某則反駁外界指控，聲稱王女所謂的小作坊其實有100萬（約120萬港元）註冊資金，更為銷售產品創建了會員群，發展出規模200人的團隊，年利潤達超過25萬元（約30萬港元），此前亦曾因無標註生產日期被投訴舉報。有民眾知悉王女情況後，又認為邵某維護消費者權益及食品安全無錯，王女經營的已是一間規模化生產公司，不應犯相同錯誤。