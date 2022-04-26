內地2藥廠Omicron疫苗　獲批准臨床研究

國藥集團中國生物（下稱中國生物）和北京科興生物制品有限公司（下稱科興）基於Omicron變種病毒株研製的新冠病毒滅活疫苗，周二（26日）同獲國家藥品監督管理局正式批准進入臨床研究。兩家公司早前亦已向香港衞生署提交了臨床申請並獲批。

根據國家藥監局改良型新冠疫苗指導原則和研發策略，中國生物完成建立疫苗用種子庫、工藝驗證、質量標準研究、動物體內安全性評價和免疫原性研究，結果顯示Omicron新冠滅活疫苗可以針對該病毒及多種變種病毒株產生高滴度中和抗體。中國生物將採用隨機、雙盲、隊列研究的形式，在已完成2或3劑新冠疫苗接種的18歲及以上人群進行序貫免疫臨床研究，評價Omicron滅活疫苗的安全性和免疫原性。

科興表示，自去年11月Omicron在全球範圍傳播後，公司已積極開展該病毒疫苗的研製工作。下一步將繼續與全球合作夥伴持續展開廣泛的合作，積極推動在不同人群中接種原型疫苗對新冠變種病毒株的各項研究，以及對變種病毒株製備的新冠疫苗進行序貫接種研究。