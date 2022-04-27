內地昨增逾1.4萬宗本土新冠　上海多48人病死

國家衞健委周三（27日）公布，內地前一日新增14,222宗本土病例，包括1,818宗確診和12,404宗無症狀感染。其中疫央上海疫情稍為回落，但同日新增48宗本土死亡病例。北京再多34宗本土病例，包括31宗確診和3宗無症狀感染。

上海市周二（26日）新增13,562宗本土病例，分別為1,606宗確診和11,956宗無症狀感染，較之前一日減少逾3,000宗。上海新增本土死亡病例平均年齡約80歲，最大年齡99歲。患者合併患有嚴重的多器官基礎疾病，包括腦出血、腦梗後遺症、冠心病、心肌梗死、心功能不全、高血壓、阿爾茲海默症、尿毒症、消化道出血、胰腺惡性腫瘤末期等，死亡的直接原因均為基礎疾病。

正在上海的國務院副總理孫春蘭表示，當地開展新一輪核酸檢測，是要檢驗清零工作的成效，要確保應採盡採，不漏一戶、不落一人。她要求，根據Omicron變種病毒株傳播特點，堅持依法科學防疫，持續優化防控措施，加快救治床位、隔離用房等資源循環使用，鞏固和擴大防控成果。