考試輔導班參差不齊　費用高退款難

隨着內地公布本年的考研分數線，不少教育機構紛紛推出各式各樣的輔導班，吸引備戰覆試的考生。內媒近日調查發現，這些課程的費用大部分需上萬元，甚至有自稱「保過班」收取近10萬元（人民幣，下同，約12萬港元）費用。

北京市一間考研培訓機構的工作人員向內媒表示，其保過班分成兩種，分別是1.58萬元（約1.9萬港元）的初級常規班及2.58萬元（約3.1萬港元）的高級通關班，前者提供保過材料，後者則保過面試。有機構會根據考生的目標學校而設定價格，介乎1萬元（約1.2萬港元）至10萬元不等。另有機構聲稱，有資源和關係，在部分高校的通過率達百分之百，甚至可提前給考生背下答案，且已有不少成功個案。惟內媒隨後向數間被提及的高校求證，對方均表示並無授權及合作一事。

該些培訓機構又承諾若考生沒通過則可退款，但內媒聯繫到一名曾購買此服務的學生，其表示課程上了數次後便停止，去年一直申請退款卻無果，亦聯絡不到機構，已向警方及教育監管機構反映情況。投訴平台上數百條有關無法退款的投訴中，有考生已被拖欠款項逾一年多，追問下機構負責人僅稱是外地加盟機構的責任，與總部無關。