內地昨增約1.1萬宗本土新冠　再多47人病亡

國家衞健委周四（28日）通報，內地前一天新增11,285宗本土新冠病例，包括1,494宗確診和9,791宗無症狀感染。上海市同日多47宗本土死亡病例，疫情連續兩日明顯回落。

上海市新增本土無症狀個案自本月初以來，首次少於1萬宗。據該市衞健委公布，當地周三（27日）新增10,622宗本土病例，包括1,292宗確診和9,330宗無症狀感染。該市新增死亡病例年齡由67至101歲，平均84.7歲。患者合併各種原發基礎疾病，死亡直接原因均為基礎疾病。北京市再多50宗本土病例，包括48宗確診和2宗無症狀感染。

國務院副總理孫春蘭周三在上海主持防疫工作會議時強調，要繼續對老舊小區、城中村等重點地區加大工作力度，強化企業、建築地盤、養老院等重點場所的疫情管控力度，以更有針對性的防控措施，堅決徹底阻斷傳染源。針對集中隔離房源不足等瓶頸問題，要千方百計，再加大籌措建設力度，推動更快實現社會面清零目標。