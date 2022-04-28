360萬長者完成疫苗接種 近3分之2已打加強針

上海市本輪新冠疫情截至周四（28日）凌晨，累計共285宗死亡病例，當中不少為老年人。該市當日上午舉行疫情記者會，指接種新冠疫苗對防止重症和死亡的效果非常顯著，因此當地在確保疫情風險可控的前提下，以老年人為重點積極推進疫苗接種。

該市衞健委副主任趙丹丹在記者會上稱，目前該市60歲及以上老年人累計完成新冠疫苗全程接種超過360萬人，接種率達62%，當中超過220萬人已打加強針，加強接種率38%。為方便老年人接種疫苗，當地安排流動接種車開進社區，在養老機構等設置臨時接種點，專車接送老年人、設置專用接種窗口等，提供更便捷服務。

本輪疫情以來，上海累計報告6歲以下兒童感染個案12,707宗，約佔感染者總數2.4%；目前累計出院和解除集中醫學觀察7,480人。記者會上指出，兒童感染者主要收治在市公共衞生臨床中心等定點醫院，也有部分無症狀的患兒由監護人陪同下，收治在方艙醫院。各家定點醫院積極開展綜合治療促進患兒康復，醫護人員主要來自兒科領域的傳染科、呼吸科等相關科室，均具有豐富的臨床診治經驗。