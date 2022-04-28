錯換人生28年案　姚策養父母獲賠近80萬人民幣

內地「錯換人生28年」一案中，江西男子姚策因罹患末期肝癌需換肝，得知出生時醫院誤將他與另一男嬰郭威對調，糾紛至姚策病逝後仍未平息。姚策的養父母姚師兵、許敏連同郭威起訴河南大學淮河醫院侵權，養父母並要求姚策生母杜新枝承擔連帶賠償責任。案件周四（28日）一審宣判，醫院需賠償近100萬元（人民幣，下同，約120萬港元），但杜新枝不需承擔連帶賠償責任。

河南省開封市鼓樓區人民法院裁定，淮河醫院賠償許敏、姚師兵精神損害賠償、醫療費、誤工費、交通住宿費、鑑定費等各項費用近80萬元（約96萬港元），賠償郭威精神損害賠償20萬元（約24萬港元）。法院認為，醫院當年因管理混亂、診療行為不規範，導致許敏與杜新枝的新生兒錯抱，構成重大醫療管理事故。醫院的重大過錯造成許敏夫婦喪失對親子郭威的監護權利，郭威也因被錯抱而脫離親生父母的監護，親子關係遭受嚴重損害，與醫院所為存在法律上的因果關係，故醫院被認定構成侵權。

但法院駁回許敏夫婦和郭威對淮河醫院的其他訴訟請求，以及許敏夫婦對杜新枝的訴訟請求。許敏夫婦在訴狀中主張杜新枝隱瞞乙型肝炎病史，要求她負責。但法院認為，沒證據證明杜新枝拒絕或不配合接受乙肝表面抗原檢查，或該病歷報告缺失與她有關。法院又指出，公安機關充分調查後，認定此案不存在「偷換」嬰兒行為，故杜新枝不應承擔連帶賠償責任。