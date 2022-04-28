內地本輪疫情傳播鏈多　波及除西藏外地區

國務院聯防聯控機制周四（28日）舉行新聞發布會，指出近期內地新冠疫情繼續呈現多點多源多鏈的複雜局面，波及除西藏以外的所有省市區；但本土確診及無症狀感染個案近10天持續減少，一些地區陸續實現社會面清零，恢復正常生產生活秩序，要求加快推進長者接種疫苗。

國家衞生健康委疾控局副局長吳良青會上指出，內地疫情繼續呈現點多面廣態勢，多地傳播鏈多，規模化與散在聚集性疫情並存，仍以上海市和吉林省的規模化疫情為主。其中吉林省疫情呈持續下降態勢，吉林市進入隔離點感染清零階段，長春市進入封控管控區清零階段；上海市社會面疫情風險逐步降低，但防反彈防外溢非常艱巨；北京等地疫情處置則積極有效。國家衞健委新聞發言人米鋒強調，要堅持「動態清零」總方針，杜絕麻痹大意，但要防止政策執行極端化及機械化。

教育部體衞藝司司長、教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰同日在該部門的新聞發布會上提出，五一假期非必要不離校、不到其他地方旅行。他表示，如要到外地，離校再返校期間必須做好行程軌迹紀錄，做好健康監測，入校前亦要做妥檢測。