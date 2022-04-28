薇婭直播賣米　生產商侵犯袁隆平肖像權判賠

去年因逃稅被重罰的內地「直播一姐」薇婭，近日捲入侵權風波。湖南高級人民法院於周二（26日）通報，曾在薇婭直播間售賣的一款大米，涉嫌侵犯「雜交水稻之父」袁隆平的姓名權和肖像權。法院二審判生產大米的農業公司要賠償隆平高科公司10萬元人民幣（約12萬港元）。

薇婭2020年在天貓直播間，售賣袁米農業科技公司（下稱袁米農業）旗下一款「袁米」。擁有袁隆平姓名和肖像商業性權利的隆平高科發現後，對袁米農業、謙尋（杭州）文化傳媒有限公司（下稱謙尋文化）、薇婭、淘寶網發出警示函。但袁米農業仍在微信公眾號及其網站上的相關文章中，使用袁隆平的姓名和肖像，被隆平高科告上法院。

法院經審理查明，袁米農業與袁隆平僅就稻米食味、食品安全領域方面開展合作，而前者的行為會使消費者誤以為其產品是由袁隆平推薦或代言。法院因此裁定袁米農業要立即停止商業性使用袁隆平姓名和肖像的不正當競爭行為。至於謙尋文化及旗下主播薇婭，則在收到警示函後停止直播售賣袁米農業的產品，因此未再被追究。