回家遭拒救助站不收　新冠康復者慘成人球

上海市新冠患者陸續康復，不少人離開方艙隔離營後卻被迫露宿街頭。現年48歲的馬麗（化名）年初因病來到上海市一間醫院做手術，術後暫住楊浦區親戚家中休養。惟她不幸染上新冠，親戚希望她自覓住處。但馬麗致電酒店、救助站、居委會甚至報警後，仍一無所獲。她周三（27日）露宿一間房屋中介店外，望渡過7天健康監測時間。

此外，66歲的李益民（化名）在上海市務工6年，目前在一間餐廳洗碗。早前由於租住的集體宿舍列入封控，餐廳安排李益民暫時入住旅館，以免影響工作，但他最終不幸染疫。李益民離開方艙後希望返回宿舍，該區卻要求他到染疫前入往的旅館。最終李益民一直在街頭輾轉露宿，等待下周日（5月1日）結束健康監測期，再決定何去何從。

至於張婷（化名）則是一間國企船廠家屬院的居民，她和孩子從方艙隔離營康復後，與近70人暫住一間職業學校，直至家屬院解封。她猜測，家屬院相關舉措主要是擔心康復者再次確診，影響船廠復工。張婷憶述，家屬院疫情至今資訊模糊，她連自己所在大廈是否有人染疫，也無法確定。她現在和其他女性睡在課室地上，男性則在課室外搭帳篷。