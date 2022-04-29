女兒舉報校長母非法轉移資產　扮窮實持綠卡

早年因為與丈夫離婚爆發爭產風波的山東藍翔技師學院校長孔素英，近日遭女兒榮婷實名舉報非法轉移房產。榮女指母親想將賣房得來的錢轉移到國外，又持有美國綠卡。榮女表示要揭開母親的假面具，是因為不想再被利用做違法的事。

榮婷周三（27日）在舉報影片中表示，母親非法售賣的房產，是位於老家河南省商丘市的天倫花園。榮女稱，正被查封的天倫花園並非父親榮蘭祥名下的家庭資產，而是屬於山東藍翔房地產開發有限公司的資產。至於孔曾對內媒稱自己生活貧困，需娘家接濟，榮女稱母親是為博同情而捏造，更稱對方在美國西雅圖擁有別墅。內媒周三聯絡孔女的表弟，他指孔女目前舉步為艱，生活都成問題。他又認為榮之所以舉報母親，是受父親的影響。因為孔女曾舉報前夫的公司涉嫌逃稅。至於孔女本人則未就女兒的舉報作回應。

據知，同樣來自商丘的榮蘭祥與孔素英於1986年結婚，兩人其後前往山東省濟南市謀生，創辦藍翔技師學院，並發展成為全國聞名的民辦職業學校。惟兩人之後產生矛盾，終於在2014年經法院判決離婚。兩人其後因財產分配出現糾紛，爭議的焦點正是天倫花園。同年，雙方近百人更在小區爆發毆鬥，並驚動警方到場處理。之後孔女被榮男告上法庭，最終孔女 因非法處置查封財產被判刑。