印太經濟架構不拒台　美卿促加強不對稱戰力

早前有報道指，美國目前沒有考慮把台灣納入印太經濟架構，引起質疑。美國國務卿布林肯周四（28日）在國會表明，該架構沒有把任何人排除在外，包括台灣。他強調，會繼續協助台灣自我防衞，並呼籲台灣加強不對稱作戰能力，阻嚇中國大陸潛在的攻擊。

在美國眾議院外交委員會的聽證會上，共和黨眾議員瓦格纳提到，台灣的行政院政務委員鄧振中本月中與美國貿易代表戴琪舉行線上會議時，要求以正式會員身份讓台灣加入印太經濟架構，但美方不同意。布林肯澄清，該架構開放並具包容性，正處於啟動階段，美方仍在與潛在夥伴磋商，將與區內大部分國家和地區互動。

對於議員關注美國對台軍售項目延誤交貨的問題，布林肯指美國過去多屆政府均致力履行助台自衞的承諾，2017年以來相關軍售總額達180億美元（約1,404億港元），另有約25億美元（約195億港元）的直接商業銷售軍售案，他亦定期批出對台軍售案。他承諾，會確保美方簡化和縮短交付時間表，讓台灣獲得自衞所需武器；同時呼籲台方進行後備軍力改革，添置成本效益高、具活動性、致命性與韌性的系統。