內地疫情趨緩　拒局部地區與病毒共存

國家衞生健康委副主任李斌周五（29日）在國新辦新聞發布會上說明最新疫情，指內地已進入抗疫第4階段，目前吉林及其他多地聚集性疫情得到有效控制，上海清零攻堅戰初見成效，全國疫情呈波動下降趨勢。他強調，「動態清零」做法是內地防控疫情的制勝「法寶」。他認為，局部地區動態清零、局部地區與病毒共存的做法不可行。

李斌表示，新冠病毒仍在不斷變異，對其認識仍處於不斷深化的過程中。他指出中國是人口大國，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，如放任病毒傳播，將在短期內出現大量感染者，進而出現大量重症和死亡病例，長者與兒童健康將受威脅，醫療衞生資源、經濟、社會平穩發展也會受到嚴重影響。疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年則稱，必須要認識到疫情病毒才是拖累經濟的罪魁禍首。會上又要求各地設立「黃碼醫院」和開通雲門診，接診檢測結果不明的危急患者。

此外，農業農村部近日下發通知，要求壓實糧食安全黨政同責，各地全力抓好春季農業生產，不誤農時春耕春播，及早安排夏收夏種，確保種足種滿、種在適播期，保質保量完成全年糧食播種任務。該部門亦要求，對因疫情封控播種有困難的農戶，通過農戶間點對點助耕助種、新型農業經營主體代耕代種、社會化服務組織幫耕幫種等方式提供幫助，杜絕耕地撂荒。