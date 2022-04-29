中所達成安全協議前　澳洲高級專員缺勤半年

澳洲莫里森政府被指無法阻止所羅門群島與中國簽署安全協議，澳洲傳媒周五（29日）披露原來該國駐所羅門高級專員斯特拉漢（Lachlan Strahan）在過去近半年都因病留在澳洲，直至2月才返回所羅門。

斯特拉漢與所羅門總理索加瓦雷關係深厚，他去年9月返回澳洲坎培拉後背部嚴重受傷，休養多月，期間由留在所羅門的副高級專員文森（Sally Anne Vincent）代理職務。同年11月所羅門爆發反政府騷亂，斯特拉漢亦無回到當地，在聖誕節前2日，北京知會澳洲已同意所羅門政府要求提供防暴裝備和派出警察顧問組。澳洲外交官立即檢視協議，部分人憂慮中所正擬訂更廣泛的軍事協議。今年2月，斯特拉漢才返回所羅門，數周後中所已接近完成安全協議。澳洲外交部指文森是有經驗的外交官，斯特拉漢受傷期間她有全權接觸所羅門政府，包括該國總理及部長。

另外，澳洲傳媒公開一份聲稱是中國中航西飛民用飛機有限責任公司於2019年11月與所羅門通訊與航空部達成的諒解備忘錄，中航西飛承諾為所羅門升級飛機跑道，把當地改造為太平洋地區航空樞紐，換取所羅門採購6架飛機。中航西飛否認上述交易。