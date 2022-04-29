未來兩月提供免費檢測　查處近700宗涉疫案件

上海疫情仍然嚴峻，周四（28日）劃定13,947個封控區，涉及人口數明顯下降。當局繼續推動民眾主動檢測，在5月1日至6月30日，全市534個常態化核酸檢測點將提供免費檢測。該市周五（29日）召開新聞發布會，指相關部門嚴查團購詐騙、哄抬物價、製假售假等罪案，已查處近700宗各類涉疫案件，行政處罰近600人，對近100人採取刑事強制措施。

近日有市民投訴部分發放的保障物資和社區團購的物資，存在以次充好、質量低劣甚至食品變質、產品過期等問題。會上回應指，警方致力打擊昧着良心賺「黑心錢」的不法分子，當中偵破4宗銷售劣質豬肉案件，阻斷一批劣質豬肉流入市場。另有人投訴不法分子趁機以團購等名義詐騙，警方查獲逾10宗相關案件。

民眾在疫情期間遭遇電訊網絡詐騙風險增加，上海市副市長、市公安局局長舒慶在會上表示，近期出現謊稱發放疫情補貼、新冠疫苗投資理財等新類型詐騙，警方已為群眾挽回共3,500餘萬元人民幣（約4,185萬港元）損失。另因涉及血透、化療、孕產等緊急救助，警方接獲並處理超過54萬宗個案，即時為求助者開闢綠色通道。