美國周四(28日)透過視像會議形式與60個合作夥伴簽署《未來互聯網宣言》(Declaration for the Future of the Internet),包括台灣、烏克蘭、澳洲、英國等地,以應對中國大陸、俄羅斯等利用互聯網深化極權主義、打壓自由和人權以及分裂互聯網的趨勢。

白宮在聲明中表示,數碼威權主義在全球日漸崛起,某些國家採取行動壓制言論自由、審查獨立新聞網站、干擾選舉、散布虛假信息,剝奪公民的人權;與此同時,數百萬人上網面臨障礙,網絡安全風險和威脅破壞網絡的可信度和可靠性。白宮官員指,陸俄在這些問題上扮演主要角色。

宣言列出5大原則承諾,包括保護所有人的人權和基本自由,促進全球互聯網訊息自由流動,推進包容、可負擔的互聯互通以讓所有人能得益於數碼經濟,通過保護私隱等方式促進全球數碼生態系統的信任,以及保護和加強多方利益相關者的治理方法。分析認為,這是前朝特朗普政府《潔淨網絡倡議》的延續,提升對抗大陸網絡威脅的全球策略。