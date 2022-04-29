網售福源院琉璃脊飾　賣家涉文物犯罪被查獲

全國重點文物保護單位山西省武鄉縣北良村福源院的琉璃脊飾，近日被發現放在內地二手貨交易平台上公開出售，標價顯示為8.8萬元人民幣（約10萬港元），疑涉及文物犯罪。武鄉縣委和縣政府高度重視，責成公安和文物部門連夜展開調查，於周四（28日）追回該脊飾，並查獲涉事賣家，案件正在進一步偵查中。

周三（27日）有網民在微博舉報，名為「陵西散人的老貨」的賣家在閑魚平台，出售疑似福源院西配殿的琉璃脊飾，無論從外觀、年代或殘損程度來看都高度相似。近年照片顯示該脊飾已不在原位，大概在2014年春天丟失，即在2016年大規模修繕前已不見。根據文物照片與賣家照片比對特徵，明顯是同一件，而且被出售脊飾的兩個吻部曾經過修補。

事件迅速引起網民和文博愛好者關注，紛紛譴責倒賣文物的行為。後來在平台搜索賣家「陵西散人的老貨」，已顯示「未找到相關用戶」。內媒指該用戶更名為「歐洲回流」，其出售列表中不見該脊飾。據福源院「金粧碑記」記載，西殿屬元代遺構，在1341至1370年間建造，琉璃正脊上記有「大元泰定六年三月」，顯示其燒造年代早於西殿，而保留至今有元代年號的琉璃脊飾非常罕見。