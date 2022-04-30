驅離南海外國艦艇　華戰機準備好開火

中國官媒周四（28日）播出節目《戰巡南海的老將「飛豹」戰機》，提到解放軍戰機驅離抵近南海領海的外國艦艇，飛行員稱當時準備好扣扳機，又聲言一旦打仗就必須首戰必勝，一旦開打就必須給敵人狠咬一口、給予深刻的教訓。

解放軍空軍航空兵某部飛行大隊大隊長高增松表示，當時外國艦艇抵近中國在南海的領海，戰機立即升空攔截。他說：「當時在我的機載雷達上，能夠探測出來，它（外國艦艇）是一個移動的狀態，所以我的判斷，我們做好了扣扳機的準備。」戰機亦廣播：「我是中國人民解放軍空軍，你已進入中國空軍管制區，請立即離開，否則後果自負。」惟節目無提及事發日期與涉事艦艇資料。

高增松迅速建立陣位，但外國艦艇沒有完全遠離領海，「我看到我飛機雷達上它的一些數據，它的速度基本上是一個恒定的，可能是巡航速度，沒有過大的改變，我覺得它那種行為，應該是一種挑釁行為，或者是摸我們的底氣，看我們有甚麼行動，它們（外國艦艇）過來了，我們有甚麼樣的應對措施，也是在試探我們的作戰決心或者是應對反應」。最終他接連通過喊話成功驅離目標。