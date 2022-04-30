男子封控無錢交租墮樓　姪子見狀激動吐血

上海多區因新冠疫情封控多時，近日網上流傳一段聲稱嘉定區某小區有男子因封鎖無物資供應而跳樓的片段，他滿嘴鮮血仍對居委會說「做鬼也不會放過你」。內媒周五（29日）指男子是因財困無錢交租，與房東起爭執後情緒激動從2樓房間「翻窗而出」，最終失足墮地，男子的姪子前往查看時「被氣得吐血」倒地。

事發於江橋鎮紅光村，上周四（21日）晚男子老李（化名）與公寓臨時負責人黃女士因催繳房租爭執，黃女要求老李及時交租，老李情緒激動下從房間翻窗而出，他攀爬至1樓農工商超市的門店招牌處不慎失足跌落，其姪子小李聞訊下樓查看，發現叔叔墜樓後他特別焦躁，其後身體不適，躺倒後嘔血。片段中嘔血男子其實是小李，托其頭的是鄰居老陳。老李和小李當晚送院，老李多處骨折，小李由於情緒激動導致胃出血，二人現已出院。

29歲的小李指自己是氣得吐血，「沒有病史，當時一下子就吐血了」。他說，自己和叔叔兩個月沒有工作、無領工資，因此才向房東要求免租，二人亦不滿疫情期間村委會發放的物資不夠吃。他揚言：「現在我叔叔骨折躺着，我每天要吃藥治療胃出血。等解封了，我們要去維權，要村委會、房東對我們負責。」