全市五一長假禁止堂食　着手興建方艙醫院

北京市周六（4月30日）下午召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，公布周五（4月29日）下午3時至周六下午3時新增67宗本土病例，今輪疫情市內有兩條獨立傳播鏈，全市下周日（5月1日）至下周四（5月4日）的五一長假期間暫停餐飲堂食，轉為外賣服務，同時着手興建方艙醫院。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，自本月22日以來，目前已為107名本土染疫者進行病毒基因測序，比對結果顯示均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。另外，政府將按預防及做足準備的原則，着手建設方艙醫院，現已完成4,000張床位的改建儲備任務，未來會在更大型場地抓緊規劃建設較大規模方艙，發布會安撫民眾不要緊張，北京未有那麼多病人，但要未雨綢繆。

市委宣傳部對外新聞處處長田偉表示，為減少節日期間人員流動性、聚集性風險，該市嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，五一假期全市公園景區、開放的文體娛樂場所等嚴格落實「限量、預約、錯峰」要求，按照50%限流開放，做好測溫驗碼、核酸證明查驗等工作。