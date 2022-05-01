傳陸官與銀行緊急開會　商應對美國制裁

英國《金融時報》上周六（4月30日）報道，中國大陸央行和財政部人員上月與國內及海外銀行代表開緊急會議，商討一旦美國在爆發地區衝突時向北京實施與對俄制裁力度相當的措施，應如何保護大陸海外資產。

報道引述知情人士指，中國官員擔心華府會在發生地區軍事衝突或其他危機時，用制裁俄羅斯的手段對付北京。該場內部會議於上月22日召開，央行、財政部官員及數十間內地和國際銀行的代表出席，包括滙豐銀行。席間，財政部高官指美國及其盟友凍結俄羅斯央行美元資產的能力，警惕了中央。與會人士無提及特定情景，但指出其中一個觸發美國制裁的可能性是大陸攻打台灣。消息人士說：「若大陸攻台，大陸與西方經濟脫鈎會比西方與俄脫鈎嚴重得多，因為大陸的經濟足迹遍布全球。」

大陸證券監督管理委員會主席易會滿、前主席肖鋼等高級監管官員詢問銀行家保護大陸海外資產的方法，特別是3.2萬億美元（約25萬億港元）的外匯儲備。會上無人想到解決問題的好方法，認為大陸銀行體系未準備好應對美元資產被凍結或被踢出環球銀行金融電信協會（Swift）。部分人建議央行要求出口商把所有外匯儲備兌換成人民幣，增加大陸在岸美元資產，另有人建議大幅降低大陸公民每年外遊及其他離岸採購的5萬美元（約39萬港元）配額。