政府訂明標準　6區符合社會面基本清零

上海市周日（5月1日）的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會表示，本輪防疫工作取得階段性成效，本土感染病例總體呈下降趨勢，目前有6區符合社會面基本清零的標準，待全市實現社會面清零後就會進入常態化防控階段。

上海單日本土感染人數於上月13日達到27,605宗峰值後呈下降趨勢，上周三（4月27日）起單日新症連續4天維持1萬宗以下，但新症仍處高位，警惕防控成果仍不穩固，稍有鬆懈就可能有反彈甚至前功盡廢，將於周日至周六（5月7日）開始「核酸+抗原」組合檢測。

政府交代社會面清零和基本清零標準，會以行政區為單位，如果連續3日單日新症佔區內總人口數比例小於十萬分之一，就可定為「社會面基本清零」；若連續3日無新增感染，就實現「社會面清零」。現時奉賢、金山、崇明、青浦、松江及普陀達成社會面基本清零，需做好「三區管控」，實施有限人員、區域和活動。同時對未達標的黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定實施全域嚴格管理、全員檢測篩查等綜合防疫措施。浦東新區面積較大，將按街鎮實施上述標準及分區分級防控，目前有5鎮符合社會面基本清零。