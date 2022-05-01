小湯山方艙醫院今啟用 1200床位收治新冠患者

北京市周日（5月1日）召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，公布上周六（4月30日）下午3時至翌日下午3時新增55宗本土病例，包括51宗確診及4宗無症狀感染。市衞健委宣布小湯山方艙醫院當日啟用，將提供1,200個床位收治新冠患者。

自上月22日以來，北京累計為158名本土感染者進行病毒基因測序，比對結果顯示均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致，存兩條獨立傳播鏈。市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火表示，疫情防控處於最緊要關頭，新感染者中有52人為管控人員，仍有少量通過社區篩查發現的隱匿感染者，疫情總體處於高位平台期，再增1個高風險地區和6個中風險地區。

小湯山方艙醫院以單棟樓、每棟3層為一個隔離單元，共9個隔離單元，病房設施、實驗室檢測、影像檢查、消毒防護、污水處理、消防安全等所有設施均已驗收合格。目前已啟用第一隔離單元，共40名醫務人員進入隔離區工作，收治無症狀感染者和輕症者12名。方艙醫院將根據疫情發展有序分步啟用其餘隔離單元，視情況陸續從19間市屬醫院抽調人手參與救治工作。