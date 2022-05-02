台今增17801宗本土新冠創新高　兒童疫苗開打

台灣周一（2日）公布新增17,801宗本土新冠確診及3宗死亡個案，刷新單日新症紀錄，另有57宗境外輸入病例。當局擔心兒童染疫者增加，批准為6至11歲兒童接種美國藥廠莫德納疫苗。高雄、桃園、彰化等地多間小學周一率先為此年齡層的兒童打針。

中央流行疫情指揮中心表示，新增本土病例以新北市6,584宗佔最多，其次是台北市3,718宗，其餘分布於桃園市、基隆市、台中市、高雄市等。死亡病例為1男2女，年齡由70多歲至90歲多歲，患有心肌梗塞、癌症、糖尿病或慢性腎病等慢性病史，其中2女曾接種疫苗。為免民眾湧到醫院急診檢測妨礙救治重症病患，各縣市共開設344處社區篩檢站和104間專責醫院，提供核酸檢測服務。

台教育部長潘文忠表示，學生打針後可請3天疫苗假，不列入出勤紀錄，家長亦可請防疫照顧假在家照顧孩子。除上述縣市外，相關部門將於周四（5日）在台北市、下周一（9日）在宜蘭縣等地開始為年齡層的兒童打針。美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech的兒童新冠疫苗將在本月抵台，最快在下月初為5至11歲學童接種。